Destiny 2: come ottenere la mitraglietta esotica Tarrabah

La mitraglietta Tarrabah è una delle nuove armi esotiche introdotte in Destiny 2. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per cercare di ottenerla all'interno del gioco.

La mitraglietta esotica Tarrabah può essere ottenuta solo tramite drop, ma all'interno di una location specifica del gioo. Di seguito vi spieghiamo di quale location si tratta, e cosa potete fare per aumentare le vostre chance di ottenere l'arma.

Come ottenere la mitraglietta esotica Tarrabah in Destiny 2

La mitraglietta esotica Tarrabah può essere ottenuta solo come drop durante l'Incursione Corona del Tormento, per la precisione dal forziere che può essere aperto dopo lo scontro con Gahlran. Aprendo questa specifica cassa, infatti, avrete la possibilità di ottenere in ricompensa la mitraglietta Tarrabah.

Dal momento che non si tratta di un drop garantito, tuttavia, dovrete sperare anche in una certa dose di fortuna. Se siete in possesso di un secondo ed eventualmente anche di un terzo Guardiano (a patto che siano tutti e tre di classi diverse), avrete la possibilità di ripetere per una seconda o anche per una terza volta lo scontro con Gahlran, in modo da aprire nuovamente il forziere nel tentativo di trovare la mitraglietta Tarrabah.

Ricordiamo che la mitraglietta esotica Tarrabah è caratterizzata dalla presenza di due perk specifici: Bestia vorace (l'arma immagazzina potere quando infligge o subisce danni. Una volta caricata al massimo, trattiene la ricarica per scatenare la bestia) e Appetito smodato (infliggendo danni continui si prolunga la durata di Bestia vorace).

