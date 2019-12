Destiny 2: come ottenere e potenziare l'astore esotico Corsa Alpina

Con l'arrivo delle festività natalizie, anche la Stagione dell'Alba di Destiny 2 sta ospitando una nuova edizione dell'evento Aurora. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere l'astore esotico Corsa Alpina durante l'evento, e come potenziarlo.

L'astore esotico Corsa Alpina può essere ottenuto completando una quest di Eva Levante, solo ed esclusivamente durante l'Aurora 2019. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Come ottenere l'astore Corsa Alpina in Destiny 2

Per prima cosa andate a parlare con Eva Levante sulla Torre, in modo da ricevere l'impresa esotica con cui è possibile ottenere l'astore Corsa Alpina. Questa impresa consiste nel consegnare 50 regali, un Rotolino Frattale a Fratello Vance e una Particella di Cioccolato Fondente al Ramingo.

Per sfornare la Particella di Cioccolato Fondente avrete bisogno di questi ingredienti: Burro Corrotto (ottenibile uccidendo i Corrotti), Aroma Tenebrante (ottenibile uccidendo i nemici con armi e abilità da Vuoto) e 15 unità di Essenza di Aurora (ottenibile completando le taglie di Eva Levante).

Per sfornare il Rotolino Frattale, invece, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: Latte Vex (ottenibile uccidendo i Vex), Un Pizzico di Luce (ottenibile raccogliendo le sfere di luce dopo aver eliminato i nemici) e 15 unità di Essenza di Aurora.

Dopo che avrete completato queste consegne, riceverete in ricompensa l'astore Corsa Alpina. Ora vi spieghiamo come potenziarlo.

Come potenziare l'astore Corsa Alpina in Destiny 2

Completando il primo step della quest di Eva Levante otterrete la versione base dell'astore Corsa Alpina. Per potenziare l'astore dovete portare a termine il secondo step, che consiste nel consegnare 150 regali, gli Spettri Morti Caramellati al Ragno e i Biscotti alla Lavanda a Saint-14.

Per sfornare gli Spettri Morti Caramellati avrete bisogno di questi ingredienti: Canna di Etere Oscuro (ottenibile uccidendo gli Infami), Lampo d'Ispirazione (ottenibile generando sfere di luce con le Super o effettuando uccisioni con armi prestigiose) e 15 unità di Essenza di Aurora.

Per sfornare i Biscotti alla Lavanda, infine, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: Latte Vex, Tocco Personale (ottenibile effettuando uccisioni corpo a corpo) e 15 unità di Essenza di Aurora.

Se siete curiosi di vedere l'astore Corsa Alpina in azione, potete guardare il video riportato in cima. Siete riusciti a ottenerlo? A proposito di ricompense esotico, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo presentato tutte le armi e le armature esotiche della Stagione dell'Alba di Destiny 2.