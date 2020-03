Destiny 2: come ottenere il Quarto Cavaliere, guida alla quest esotica

I giocatori di Destiny 2 possono dedicarsi alla nuova impresa esotica intitolata "E giunse un cavallo pallido". In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine, in modo da ottenere in ricompensa il fucile a pompa esotico Quarto Cavaliere.

Il Quarto Cavaliere è una delle nuove armi esotiche della Stagione dell'Intrepido di Destiny 2. Per chi non lo ricordasse, si tratta di un fucile a pompa esotico comparso per la prima volta in Destiny 1. Ecco le sue caratteristiche:

Quarto Cavaliere

Tipo: Fucile a pompa.

Perk: Tonante (la cadenza di fuoco di quest'arma aumenta considerevolmente e spara in modo automatico) e Bordata (ogni colpo successivo infligge più danni e ha un'ampiezza maggiore).

Per ottenere il Quarto Cavaliere in Destiny 2, vi basta completare l'impresa esotica intitolata "E giunse un cavallo pallido". Di seguito vi spieghiamo come avviarla e portarla a termine.

Avviate l'impresa "E giunse un cavallo pallido"

Per avviare l'impresa esotica "E giunse un cavallo pallido" vi basta atterrare sulla Torre, parlare con Zavala e accettare la quest.

Step 1: Entrate nel deposito

Il primo step dell'impresa richiede di entrare nel deposito sulla Torre, attraverso il passaggio segreto nell'ufficio di Zavala. Per capire dove si trova, vi basta seguire il video riportato in cima a partire dal minuto 0:25. Se trovate la porta sbarrata, ritornate in orbita e atterrate di nuovo alla Torre. Entrando nel deposito noterete la presenza di una cassa vuota: interagite con essa per passare allo step successivo.

Step 2: Tracce Fresche

Dopo aver interagito con la cassa che avrebbe dovuto contenere il Quarto Cavaliere, andate a parlare di nuovo con Zavala sulla Torre e poi con Ana su Marte. A questo punto dovrete raccogliere delle informazioni uccidendo i Cabal o completando eventi pubblici su Marte. Per completare rapidamente questo consiglio, vi consigliamo di portare a termine i Protocolli d'Intensificazione su Marte.

Step 3: A caccia di Psionici e casse

Questa fase dell'impresa richiede di uccidere Psionici e aprire casse dei Cabal su Marte. Ogni Psionico ucciso contribuirà ad avanzare nell'obiettivo del 2%, mentre ogni cassa aperta del 20%. Vi consigliamo di usare uno Spettro in grado di identificare le casse dei Cabal su Marte, in modo completare l'obiettivo più in fretta.

Step 4: Sotto il nostro naso

Per passare a questo step andate a parlare con Benedict 99-40 sulla Torre. Vi verrà richiesto di uccidere nemici o completare eventi pubblici nella Zona Morta Europea. Per sbrigarvi potreste partecipare alla Torre del Serafino, ma va bene anche completare eventi pubblici a caso cercando di eliminare il maggior numero possibile di avversari.

Step 5: Sotto controllo

Tornate da Benedict 99-40 sulla Torre per ottenere l'ultimo incarico, che consiste nel completare il settore perduto leggendario La Caverna. Ricordiamo che per partecipare al settore perduto leggendario dovrete prima liberare il Bunker. Dopo averlo liberato, andate dove c'è il nodo della Mente Bellica e interagite con il terminale per far partire il settore leggendario.

Nota bene: ogni giorno viene proposto un settore leggendario perduto diverso, grazie alla rotazione giornaliera. Per completare l'ultimo step dell'impresa esotica del Quarto Cavaliere, dunque, è necessario beccare il giorno in cui La Caverna viene proposto come il settore perduto leggendario del giorno.

Dopo aver portato a termine il settore perduto leggendario La Caverna, dunque, otterrete automaticamente il fucile a pompa esotico il Quarto Cavaliere. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.