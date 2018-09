Destiny 2: come ottenere il terzo Seme di Luce e sbloccare l'ultima sottoclasse

In Destiny 2: I Rinnegati i giocatori sono andati sin da subito alla ricerca dei rari e preziosi Semi di Luce, oggetti che permettono di sbloccare le nuove sottoclassi con le relative Super.

Ottenere i primi due Semi di Luce è davvero molto semplice, dal momento che vi basterà completare un'impresa e affrontare il Pozzo Cieco. Il terzo, invece, richiedeva fino alla scorsa settimana di sconfiggere Kalli la Corrotta nell'Incursione Ultimo Desiderio. Fortunatamente, però, con l'arrivo del Trono Infranto è stato introdotto un metodo alternativo per sbloccare l'ultima sottoclasse con il terzo Seme di Luce.

Tutto ciò che dovrete fare sarà accettare la taglia di Petra Venj che chiede di completare più round nel Pozzo Cieco. Il suo costo è di ben 40 frammenti oscuri, valuta che potete ottenere completando pattuglie e attività di vario tipo nella Città Sognante. Completata la taglia, riceverete al solito un'offerta da porgere all'Oracolo. Questa volta, però, vi si aprirà un portale che porta direttamente dalla regina Mara Sov, accanto alla quale troverete un forziere contenente l'ultimo Seme di Luce.

Vi ricordiamo che gli eventi della Città Sognante cambieranno di settimana in settimana, quindi la possibilità di ottenere il terzo Seme di Luce potrebbe non essere più attiva a partire dal prossimo reset, previsto per le ore 19:00 di martedì 2 ottobre.