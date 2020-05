Destiny 2: come sbloccare e ottenere il Menzogna di Felwinter

Durante la Stagione dell'Intrepido i guardiani di Destiny 2 possono partecipare all'impresa comunitaria La Bugia, affidata da Ana Bray su Marte. In questa guida vi spieghiamo come avviarla e completarla, in modo da ottenere in ricompensa il potente fucile a pompa leggendario Menzogna di Felwinter.

Il Menzogna di Felwinter è un potente fucile a pompa leggendario apparso in Destiny 1, presto diventato uno degli strumenti di morte preferiti dai Guardiani del Crogiolo.

L'arma è in arrivo in Destiny 2 con i seguenti perk:

Grazie dei fiori : fucile a pompa con telaio aggressivo modificato per avere una rosa più uniforme.

: fucile a pompa con telaio aggressivo modificato per avere una rosa più uniforme. Tiro d'apertura: migliora precisione e gittata quando spari il primo colpo.

Un roll che ricalca la grande potenza di fuoco del Menzogna di Felwinter visto in Destiny 1, e che in Destiny 2 si appresta dunque a ripresentarsi come una delle armi più efficaci da usare negli scontri ravvicinati in PvP.

Come ottenere il Menzogna di Felwinter in Destiny 2

Per sbloccare e ottenere il Menzogna di Felwinter in Destiny 2 dovete per prima cosa avviare l'impresa La Bugia. Si tratta di una quest che potete accettare e avviare parlando con Ana Bray su Marte. Di seguito elenchiamo tutti gli step da completare per ottenere il Menzogna di Felwinter.

1. Valutazione della Mente Bellica

Il primo step prevede la collaborazione dell'intera community di Destiny 2. I giocatori di tutte le piattaforme, infatti, sono chiamati a completare gli eventi pubblici della Torre del Serafino su Zona Morta Europea, Io e Luna.

Ogni pianeta richiede 3.000.000 completamenti, i quali vengono conteggiati sulla base dei singoli Guardiani che partecipano agli eventi. Questo significa che se un evento pubblico ha 7 giocatori che lo completano, verrà conteggiato per 7 completamenti.

2. Uno dei tanti

Una volta che la comunità avrà fatto la sua parte, dovrete visitare di nuovo Ana Bray e vedere cosa ha da dirvi.

3. Vostok

Il terzo step dell'impresa richiede di andare a Vostok, popolare mappa del Crogiolo. Una volta giunti sul luogo dovrai studiare i "segnali energetici" per Rasputin.

4. Telemetria per fucili a pompa

Il quarto step richiede d effettuare 1.000 uccisioni con un fucile a pompa a vostra scelta. Non vi resta dunque che usare quelli con cui vi trovate meglio.

5. Il bunker lunare di Rasputin

Come suggerisce il titolo del quinto step, dovrete recarvi presso il bunker lunare di Rasputin.

6. Euristica della Mente Bellica

Per l'ultimo step dovrete indagare sul segreto più vicino a Rasputin. Una volta completata la missione verrete ricompensati con il fucile a pompa Menzogna di Felwinter.