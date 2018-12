Destiny 2: come trovare in anticipo l'equipaggiamento di Armeria Nera

La nuova espansione di Destiny 2 Armeria Nera sarà disponibile dal 4 dicembre su PS4, Xbox One e PC. Intanto, con qualche ora di anticipo rispetto alla pubblicazione del DLC, è già possibile ottenere alcune delle nuove armi in arrivo con la Stagione della Forgia: vi spieghiamo dove cercarle.

Anche se la Stagione della Forgia debutterà solo il 4 dicembre, nel mondo di Destiny 2 è già arrivata una nuova tipologia di nemici appartenente all'espansione: i Sabotatori della Forgia. Il loro aspetto ricorda quello dei Capitani Cabal, così come la loro imponente stazza.

Eliminandoli, avrete una chance di ottenere una delle nuove armi di Black Armory, come il fucile da ricognizione Tango-45 XK5094 (che potete vedere nell'immagine riportata in calce). Dove si possono trovare i Sabotatori della Forgia? Finora sono comparsi in quattro differenti location che elenchiamo di seguito:

Zona Morta Europea - La Gola

Zona Morta Europea - Periferia

Nessus - Reliquiario

Nessus - Cuspide dell'Artefatto

I Sabotatori della Forgia appariranno casualmente in una di queste quattro zone. Se volete provare a ottenere in anticipo alcune bocche da fuoco di Armeria Nera, non vi resta che visitare queste aree e incontrare i nuovi nemici. Uccidendoli avrete una possibilità di droppare una delle nuove armi in arrivo con l'espansione. Ci avete già provato?

Ricordiamo che il DLC Armeria Nera sarà disponibile dal 4 dicembre per tutti i possessori del Pass Annuale di Destiny 2: I Rinnegati.