Destiny 2: con la Stagione 3 verrà incrementato lo spazio del deposito

Bungie ha confermato che con la Stagione 3 di Destiny 2 verrà incrementato lo spazio del deposito a disposizione di tutti i Guardiani, a prescindere che si sia in possesso o meno del DLC La Mente Bellica.

Come annunciato da Bungie, l'aggiornamento in arrivo l'8 maggio incrementerà lo spazio del deposito da 200 a 300 slot, permettendo a tutti i Guardiani di conservare un maggior numero di oggetti all'interno del vault. L'update sarà disponibile per tutti gli utenti di Destiny 2, anche per coloro che non acquisteranno La Mente Bellica, il nuovo DLC in arrivo l'8 maggio insieme all'avvio della Stagione 3.

La possibilità di conservare 100 oggetti in più farà sicuramente comodo, soprattutto in vista delle nuove ricompense che potremo guadagnare durante la Season 3. Resta da valutare, tuttavia, se questo incremento di spazio sarà sufficiente a soddisfare le esigenze dei giocatori anche nel medio termine, in attesa della prossima, grande espansione attesa in Autunno (la quale promette novità radicali in termini di gameplay).

Ricordiamo che anche il Crogiolo riceverà una serie di novità con l'inizio della Stagione 3, permettendo a tutti i giocatori di Destiny 2 l'accesso alle nuove partite classificate e ai match privati, senza la necessità di possedere il DLC La Mente Bellica.