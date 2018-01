Destiny 2: confermato il ritorno dell'evento Giorni Scarlatti per San Valentino

Nei giorni scorsi su Reddit si sono diffuse voci riguardo il ritorno dell'evento di San Valentino in: oggi i rumor hanno trovato conferma grazie alla parole del Community Manager di Bungie Chris "Cozmo23" Shannon, il quale ha confermato l'edizione 2018 dei

Nel 2017 Bungie ha saltato l'appuntamento con i Crimson Days mentre nel 2018 i Giorni Scarlatti torneranno e faranno la loro comparsa per la prima volta nel mondo di Destiny 2. Cozmo23 fa sapere che l'evento non avrà però la stessa struttura del precedente, tutti i dettagli in merito verranno svelati giovedì 11 gennaio tramite il consueto aggiornamento settimanale della community.

Non ci resta quindi che attendere qualche ora per scoprire cosa abbia in serbo Bungie per la festa degli innamorati.