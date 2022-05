Destiny 2: confermato il prezzo di $20 per il nuovo dungeon separato dal Season Pass

Bungie aveva già delineato la sua politica con l'espansione The Witch Queen di Destiny 2, specificando come i dungeon sarebbero stati distribuiti separamente rispetto ai normali Season Pass e ai contenuti inclusi nel pack di espansione standard.

La software house mantiene fede a quanto detto confermando che il nuovo dungeon della Stagione 17 in arrivo il 27 maggio alle ore 19:00 sarà accessibile previo pagamento di 20 dollari (o tramte acquisto della Digital Deluxe Edtition di The Witch Queen). Il contenuto sarà disponibile tre giorni dopo il lancio della nuova Season, che partirà dal 24 maggio.

Per affrontare il nuovo dungeon, il team di sviluppo consiglia un livello di potenza almeno pari a 1550 per la difficoltà normale. Sarà disponibile anche la difficoltà Master al lancio, ma Bungie ha deciso, almeno per il momento, di omettere i requisiti di potenza, anche se possiamo supporre che sarà corrisponderanno a circa 1600 date le altre fasce di potenza PvE.

Se avete già acquistato l'edizione Digital Deluxe di The Witch Queen, avrete già accesso a questo dungeon. Se non l'avete già fatto, potrete approfittare dello sconto del 25% che durerà fino a fine mese. Altrimenti, per accedere a questo dungeon e a quello successivo in arrivo nella Stagione 19, dovrete necessariamente ottenere la nuova chiave del dungeon Witch Queen dal negozio dell'Eververse per 20.000 Silver, ovvero circa $20 della valuta premium del negozio.

Il dungeon in arrivo questo mese ricompenserà i Guardiani con quattro armi completamente nuove, due armi rielaborate, una nuova arma esotica con un catalizzatore e un set di armatura leggendaria per ogni classe, oltre ad alcuni oggetti cosmetici. In aggiunta, la stagione 17 concederà 100 slot extra di spazio nel Vault per riporre tutte le nuove ricompense.



Ricordiamo che fino al 24 maggio sono disponibili i Giochi dei Guardiani in via del tutto gratuita.