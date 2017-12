Destiny 2 a confronto su Xbox One X, PS4 Pro e PC, 4K nativi sulla console Microsoft

Digital Foundry ha pubblicato una nuova analisi tecnica di, mettendo alla prova lache ha introdotto il supporto a. Parlando in termini di risoluzione, la console Microsoft riesce a gestire brillantemente i 4K nativi.

Se su PlayStation 4 Pro si è optato per la risoluzione dinamica e il checkerboard rendering, su Xbox One X gli sviluppatori sono riusciti a ottenere i 4K nativi senza compromessi, mantenendo un frame rate di 30fps altrettanto solido. Giocando su un pannello Ultra HD, la redazione di Digital Foundry ha potuto apprezzare le differenze tra i 4K nativi e il checkerboarding di PS4, notando nel primo caso una resa più pulita dell'immagine (soprattutto nei dettagli come il fogliame).

Stando alle parole della redazione inglese, però, sembra che il supporto alle due console premium si sia limitato all'aumento della risoluzione, senza interventi particolari sul comparto grafico. Parlando di resa delle ombre e texture filtering, per esempio, si continuano a notare differenze abbastanza visibili con la versione PC (dove per altro il gioco può girare a 60fps).

Detto questo, Destiny 2 rimane un'eserienza di gioco molto solida e piacevole da vedere, a maggior ragione sulle due console premium di Sony e Microsoft. Vi lasciamo con la video analisi di Digital Foundry che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.