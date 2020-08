Destiny 2: i contenuti rimossi torneranno in una nuova forma, promette Bungie

In coincidenza dell'arrivo di Destiny 2 Oltre la Luce, Bungie inaugurerà il programma DCV per rimuovere diverse destinazioni e molti contenuti del passato, ma con la promessa di vederli ritornare in futuro in una nuova forma, come specificano gli stessi sviluppatori statunitensi.

Il creatore di contenuti Aztecross ha discusso dell'argomento con il Game Director Luke Smith e ricevuto dal rappresentante di Bungie delle rassicurazioni sul "destino futuro" dei numerosi contenuti che abbandoneranno Destiny 2 in autunno.

Nel video intitolato "Perché Oltre la Luce è essenzialmente Destiny 3", lo youtuber riferisce di aver appreso dallo stesso Smith che "ciò che mi è stato spiegato è stato essenzialmente questo: 'Ehi, dobbiamo togliere alcuni di questi pianeti dalla mappa per riprogettarli e reimmetterli nel gioco. Il metodo scelto è per noi l'alternativa allo sviluppo di Destiny 3'".

Sempre a detta di Aztecross, il dirigente di Bungie gli avrebbe confidato che "non c'è niente in Destiny 2 che non ci permette di realizzare le stesse cose che avremmo potuto fare in un ipotetico Destiny 3". Per saperne di più sulle modifiche che accompagneranno l'inizio della fase Oltre la Luce prevista per il 10 novembre, vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento sui contenuti che verranno rimossi da Destiny 2 e che, secondo Bungie, rivedremo in futuro in una forma diversa. Sempre sulle pagine di Everyeye.it trovate un articolo sul futuro di Destiny 2 dopo Oltre la Luce, con ben due espansioni già pianificate da Bungie per proseguire fino al 2022 e su console nextgen l'esperienza sci-fi di questo sparatutto fantascientifico.