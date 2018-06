Destiny 2: Contese di Fazione al via martedì 5 giugno, ecco tutte le novità

Martedì 5 giugno prenderanno il via le prime Contese di Fazione della Stagione 3 di Destiny 2. L'aggiornamento 1.2.1 introdusse diversi miglioramenti a questo evento, che a breve verranno messi in pratica.

D'ora in avanti prestare giuramento ad una fazione rappresenterà un impegno più significativo, dal momento che i giocatori potranno giurare fedeltà a una sola fazione per account. Il progresso della reputazione si otterrà tramite molteplici eventi e non verrà ripristinato durante la stagione anche se si cambia alleanza.

Ogni fazione fornirà ricompense uniche:

L' Orbita Morta offrirà il catalizzatore per Lancia Gravitazionale e il decoro esotico per Occhio di Altromondo.

offrirà il catalizzatore per Lancia Gravitazionale e il decoro esotico per Occhio di Altromondo. La Nuova Monarchia offrirà il Catalizzatore di Affari Sporchi e il decoro esotico per Cimiero di Alfa Lupi.

offrirà il Catalizzatore di Affari Sporchi e il decoro esotico per Cimiero di Alfa Lupi. Il Culto Guerra Futura offrirà il catalizzatore per Impatto Solare e il decoro esotico per Radar Zuccone.

Ogni fazione ora possiede dei gradi che possono essere raggiunti ottenendo pegni di fazione. Le ricompense per l'aumento di grado continueranno a fornire armature e armi leggendarie dopo il grado 30. Nelle immagini in galleria trovate un assaggio degli oggetti ottenibili.

Le Contese di Fazione disporranno anche del sistema di Fama. Dopo aver giurato fedeltà, i giocatori riceveranno Fama completando eventi pubblici, pattuglie o sconfiggendo bersagli di alto grado. I giocatori che saccheggiano i settori perduti con la Fama attiva riceveranno molti più pegni di fazione. Più Fama si possiede, più pegni si ottengono. Tenete presente, tuttavia, che la Fama viene persa quando si viene sconfitti dai nemici.

La Fama aumenta il livello di difficoltà, poiché riduce notevolmente la rigenerazione della salute, i danni inflitti (si accumula fino a un massimo di 5) e aumenta i danni subiti (si accumula fino a un massimo di 5). Da una prospettiva in terza persona è possibile vedere a quale fazione è stato prestato giuramento.

Cosa ne pensate di tutte queste novità? Ricordiamo che Le Contese di fazione verranno rese disponibili martedì 5 giugno alle ore 19:00 dopo il ripristino settimanale. Lo stesso giorno, avverrà l'atteso reveal dell'Anno 2 di Destiny 2. Ieri, invece, sono emersi in rete alcuni rumor sull'espansione di settembre: a quanto pare, potrebbe chiamarsi Summoning of Nine e segnare il ritorno della Regina.