Destiny 2: le Contese di Fazione tornano il 20 febbraio

ha annunciato che le nuovesaranno disponibili per tutti i Guardiani di Destiny 2 a partire dalle 18:00 del 20 febbraio. Vediamo le nuove ricompense esclusive previste in occasione dell'evento.

Per partecipare all'evento basterà giurare fedeltà a una delle fazioni presenti sulla Torre. Fatto questo, avventuratevi nelle terre selvagge per completare i vari incarichi: una volta guadagnati abbastanza pegni di fazione, scambiateli coi vostri legittimi rappresentanti in cambio dei pacchetti di fazione.

Al termine dell'evento, la fazione con più pacchetti riscattati metterà in vendita un'arma speciale per tutti i giocatori. Se avrete giurato fedeltà alla fazione vincitrice, però, potrete acquistare l'arma per soli 1.000 lumen (tutti gli altri dovranno sborsare 50.000 lumen per l'arma).

A fondo pagina potete dare un'occhiata alle varie ricompense a tema previste per le nuove Contese di Fazione. Sapevate che Bungie ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti a maggio e una grande espansione prevista per settembre?