Destiny 2: le Contese di Fazione tornano la prossima settimana

ha annunciato che ledi Destiny 2 torneranno la prossima settimana e più precisamente saranno disponibili dalle 19:00 (ora italiana) di. Di seguito, tutti i dettagli.

Riportiamo il messaggio di annuncio del ritorno delle Contese di Fazione così come diffuso da Bungie:

Le Contese di Fazione tornano la prossima settimana. La Nuova Monarchia ha tenuto alto il suo nome, dominando le ultime tre Contese di fila. L'Orbita Morta vorrebbe riassaporare la gloria e il Culto Guerra Futura cerca disperatamente di aggiudicarsi una vittoria. La prossima settimana, tutte e tre le fazioni avranno un'altra opportunità. Le Contese di Fazione tornano martedì 20 marzo alle 19:00 italiane.

Ecco le offerte di questa Contesa di Fazione:

Fucile di precisione del Culto Guerra Futura

Lanciagranate della Nuova Monarchia

Fucile di precisione dell'Orbita Morta

Queste non sono le uniche nuove armi. La fazione vincitrice renderà la propria arma in evidenza disponibile all'acquisto. Chi ha giurato fedeltà alla fazione vincitrice la potrà acquistare per 1.000 lumen. Coloro che hanno giurato fedeltà alla fazione perdente dovranno spendere 50.000 lumen per averla.

Vacanze di Fazione

Questa sarà l'ultima possibilità che avrete per ottenere i decori della stagione 2, dunque se vi manca qualcosa avete fino al 3 aprile. Se vi mancano degli emblemi, dovrete giurare fedeltà alla relativa fazione prima del 27 marzo. Dopodiché le Contese di Fazione si prenderanno una piccola vacanza. Abbiamo parlato con gli sviluppatori che si occupano delle stagioni, riguardo ai loro obiettivi sui prossimi miglioramenti in arrivo per le Contese di Fazione della stagione 3.

Team delle stagioni: Abbiamo esaminato il feedback dei giocatori sulle Contese di Fazione e stiamo pianificando di apportare dei cambiamenti fondamentali.

Ecco alcuni dei nostri obiettivi che vorremmo raggiungere:

Giurare fedeltà a una fazione dovrebbe essere un impegno più significativo.

Le ricompense non dovrebbero essere limitate dal tempo.

Le Contese di Fazione dovrebbero fornire un'esperienza unica e non semplicemente una ricompensa aggiuntiva.

L'evento dovrebbe fornire più contesto agli obiettivi e alle storie delle fazioni.

Dovrebbe aumentare l'interesse dei giocatori nei settori perduti e negli obiettivi dei decori per le armature.

Cosa ne pensate di queste novità in arrivo nel mondo di Destiny 2?