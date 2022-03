Destiny 2: copyright strike su YouTube anche per i video di Bungie, cosa succede?

In queste ore molti video di Destiny e Destiny 2 su YouTube sono stati segnalati per violazione di copyright, tra i tanti sono andati offline per problemi di copyright video di creator molto noti nella scena e persino alcuni video caricati da Bungie stessa sul canale ufficiale di Destiny.

La compagnia non sa cosa stia accadendo ma sta lavorando con YouTube per capire cosa sia successo, dal momento che Bungie ed i suoi partner non hanno in alcun modo inviato strike per violazione di copyright ai creator di Destiny, e il fatto che gli avvisi abbiano colto di sprovvista anche la stessa Bungie farebbe pensare ad un possibile attacco oppure un problema tecnico della piattaforma di Big G.

"Siamo consapevoli dei blocchi per copyright ai video su YouTube e stiamo collaborando con Google per indagare sulle cause del problema. Non si tratta di richieste inviate da noi o dai nostri partner", queste le parole di Bungie, la compagnia invita i giocatori a restare connessi per tutti gli aggiornamenti.

Se per il canale di Bungie il problema è minimo, per i creator si tratta di un problema non di poco conto dal momento che video offline significa un minor guadagno per il proprio lavoro.

In attesa di novità in merito vi ricordiamo che Destiny 2 non è più in vendita in Russia e Bungie ha pubblicato un nuovo emblema gratis per supportare il popolo ucraino.