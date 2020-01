Destiny 2, cosa attende i giocatori nel 2020? Ne parla Bungie

Nel corso del mese di dicembre, la Stagione dell'Alba ha portato diverse novità in Destiny 2, ma cosa attende il titolo Bungie nel corso del suo terzo anno di vita?

A rispondere a questa domanda ci ha recentemente pensato Rachel Levine, producer presso la software house. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Daily Star, quest'ultima ha evidenziato come il team di sviluppo abbia intenzione di continuare a sperimentare con l'universo di gioco, soprattutto per quanto riguarda "il modo in cui Destiny racconta storie". In particolare, l'approccio adottato da Bungie con le ultime due stagioni del gioco è stato indicato come modello esemplificativo.



Nel corso della chiacchierata, è inoltre intervenuto anche David Dague, Community Manager, il quale ha evidenziato come il team nel suo complesso sia impegnato nel portare avanti una visione creativa complessiva in merito a Destiny e alla sua evoluzione. Interrogato sulle caratteristiche delle prossime Stagioni di Destiny 2, quest'ultimo ha invitato a mantenere un approccio aperto in merito a sfide che saranno proposte in futuro dal team o alle "opzioni che avranno per creare e ottimizzare i propri personaggi". "I giocatori - ha concluso - dovrebbero sempre aspettarsi che Destiny cambi e si evolva".



In chiusura, ricordiamo che nel corso del 2019 Destiny 2 ha abbracciato il modello free-to-play.