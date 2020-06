Destiny 2 e COVID 19: Bungie ha potuto proseguire le attività di test grazie a Stadia

Esattamente come molte altre software house, anche Bungie è stata colpita dalle conseguenze dell'emergenza Coronavirus, che ha imposto la chiusura, almeno temporanea, delle proprie sedi di lavoro.

Una condizione che ha posto il team di fronte a grandi difficoltà, poiché impegnato in constanti e frequenti fasi di testing e controllo qualità di Destiny 2. Spostare queste attività in smart working, rivela il team, avrebbe posto grandi sfide, sia in termini di sicurezza del materiale in sviluppo sia in termini di fattibilità e ricollocamento dell'hardware necessario presso le abitazioni dei dipendenti Bungie. La soluzione, ha raccontato la software house, è stata infine raggiunta ricorrendo a Google Stadia.

"È stata un'esperienza unica. - racconta il capo tester della realizzazione del porting di Destiny 2 per la piattaforma - Perché storicamente siamo sempre stati su piattaforme tradizionali, Sony PlayStation, Xbox, PC. Avventurarci su questa nuova e strana piattaforma di streaming è stata una sfida unica. Da un certo punto di vista è stato anche molto interessante: dopo essere stato nel CQ abbastanza a lungo, tutto risulta abbastanza simile. Vedere le cose da un'altra prospettiva pone nuove sfide, che è sempre una cosa molto buona". Concentrandosi sull'apporto fornito durante il periodo di lockdown, il team Bungie ha evidenziato: "Su Stadia possiamo pubblicare una build in modo che tutte le istanze che usiamo la ricevano automaticamente nello stesso momento. Possiamo con molta facilità impostare 300 istanze, e far partire il gioco premendo un semplice pulsante, che è fantastico. Gestendo un testing di dimensioni considerevoli, fare altrimenti è semplicemente impossibile".



Tra i più recenti aggiornamenti legati all'universo dei Guardiani, ricordiamo l'annuncio dell'approdo di Desiny 2 su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre è stato parallelamente confermato il ritorno del Falco Lunare in Destiny 2.