Destiny 2: crescono i cheater, Bungie promette ban e punizioni più severe

Nel nuovo appuntamento con il settimanale di casa Bungie, la compagnia ha fatto il punto della situazione sui cheater di Destiny 2, purtroppo aumentati notevolmente negli ultimi mesi, in particolare su PC.

Da inizio anno il numero di giocatori scorretti è aumenta del 50% e di consueguenza sono cresciuti anche i ban, passati in media da 656 a 2.133 a settimana con l'arrivo della Stagione dell'Intrepido. David Aldridge (Engineering Director di Bungie) fa sapere che la maggior parte dei cheat vengono utilizzati per ottenere munizioni infinite ed energia illimitata, una piaga non semplice da combattere ma che lo studio sta provando a limitare con tutti i mezzi a sua disposizione.

Quello dei cheater è un problema che non riguarda ovviamente solo Destiny 2 ma tutti i grandi giochi multiplayer online, Bungie ha assicurato che lavorerà con ogni mezzo e tecnologia disponibile per eliminare i giocatori scorretti e rendere Destiny 2 un gioco sicuro per tutti, indipendentemente dall'età o dal proprio livello di esperienza. Lo studio si dice pronto "ad adottare punizioni più severe se necessario" con l'obiettivo di scoraggiare comportamenti non regolari.