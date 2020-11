Destiny 2, Cripta di Pietrafonda: boom di completamenti su PC, record negativo su Stadia

A pochi giorni dal debutto di Cripta di Pietrafonda, l'Incursione di Destiny 2 Oltre la Luce, sono emersi anche i primi dati su quante volte il raid è stato completato e quelli relativi alla versione Google Stadia preoccupano.

Sembra infatti che non vi sia stato un solo completamento dell'Incursione su Europa da parte dei giocatori Google Stadia, facendo trasparire lo scarso interesse del pubblico nei confronti di questa specifica versione del gioco. È probabile quindi che il recente debutto di Destiny 2 Una Nuova Luce in forma gratuita su Google Stadia sia un primo tentativo da parte del colosso di Mountain View di rilanciare quest'edizione del gioco e coinvolgere un maggior numero di utenti.

Molto interessante è anche il dato che riguarda il PC, che è stata la piattaforma più popolare per i Guardiani che hanno deciso di completare l'Incursione grazie ad un totale di 4.838 completamenti, numero decisamente superiore ai poco più di 200 completamenti registrati su Xbox e PlayStation. Complice la presenza dei 60 fotogrammi al secondo (che arriveranno insieme al 4K tra una manciata di giorni grazie all'upgrade grafico gratuito per Xbox Series X e PlayStation 5), è probabile che in molti abbiano deciso di attivare il cross-save e passare temporaneamente alla versione Steam per godersi al meglio l'Incursione.

Avete già dato un'occhiata al nostro speciale sulla Stasi di Destiny 2 Oltre la Luce?