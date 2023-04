Anche Destiny 2 dice no a Cronus ed altre periferiche esterne su console

Bungie ha da poco confermato che il rinnovato sistema anti-cheat di Destiny 2 andrà a spazzare via tutte quelle periferiche esterne che gli utenti console utilizzano per ottenere un vantaggio in modo illecito nel PvP e nel PvE.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci riferiamo ai dispositivi Cronus e a tutti quelli con funzionalità simili che consentono ai giocatori Xbox e PlayStation di utilizzare mouse e tastiera come se fossero un controller o, in alcuni casi, abilitare macro talmente efficaci da essere considerate cheat o sistemi per migliorare le prestazioni negli sparatutto in prima o terza persona. Per anni, queste periferiche non sono mai state combattute dagli sviluppatori, ma in tempi recenti le cose stanno cambiando.

Dopo i provvedimenti presi da Epic Games con Fortnite Capitolo 4 e Activision con Call of Duty Warzone 2.0, è arrivato anche il turno di Destiny 2 L'Eclissi. In questo caso, Bungie non cita in maniera esplicita i produttori di questi aggeggi, ma si limita a parlare di controller programmabili, adattatori per tastiere e mouse, macro avanzate o automazione tramite intelligenza artificiale. È chiaro quindi che tutti coloro i quali fanno uso di questi sistemi a partire da oggi rischieranno il ban dai server.

Questo provvedimento dovrebbe garantire un ambiente più tranquillo nei match competitivi e una gara al primato mondiale delle prossime incursioni priva di imbroglioni che potrebbero aggiudicarsi il primo posto senza meritarselo.

In attesa di scoprire se tale sistema sarà effettivamente in grado di mettere fuori gioco i cheater, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Destiny 2 L'Eclissi.