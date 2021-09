Destiny 2: Cross-Play esteso alla chat vocale, ma con limitazioni su Xbox

Con il primo update successivo all'introduzione del Cross-Play in Destiny 2, Bungie si attiva per estendere tale funzione alla chat vocale tra Guardiani provenienti da piattaforme diverse. Gli stessi sviluppatori americani, però, sottolineano come la patch preveda delle limitazioni alla chat vocale su console Xbox.

Nelle note d'accompagnamento all'Hotfix 3.3.0.1, i curatori del sito ufficiale Bungie.net citano appunto l'attivazione della chat vocale in Cross-Play ma sottolineano la necessità, per gli appassionati dello sparatutto sci-fi che giocano su Xbox One e Xbox Series X/S, di sottostare a determinate limitazioni fino a quando non verranno risolti i problemi che ne hanno causato la comparsa su console Microsoft.

Sulla scorta delle indicazioni fornite da Bungie, apprendiamo così che alcune impostazioni sulla privacy delle comunicazioni tramite chat vocale non funzionano. L'utenza Xbox, inoltre, continuerà a sentire i messaggi di chat vocale anche dopo aver impostato la privacy su "Amici" o "Solo Amici"; il problema in questione si estende anche alle comunicazioni dei giocatori di altre squadre, ivi compresi i Guardiani che rientrano nella lista degli utenti ignorati.

L'azienda americana preferisce non fornire indicazioni sulle tempistiche richieste per la risoluzione di questi problemi, ma conferma di esservi al lavoro per risolverli quanto prima attraverso un nuovo Hotfix o contestualmente alla pubblicazione del prossimo update cumulativo per tutte le piattaforme. Già che ci siamo, vi ricordiamo che di recente Bungie ha fornito una risposta eloquente a coloro che speravano nel possibile arrivo di Destiny 2 La Regina dei Sussurri su Xbox Game Pass.