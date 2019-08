Destiny 2: il cross-save ha una data d'uscita, inizia a breve il passaggio a Steam

Manca ancora un bel po' prima di poter mettere le manu sull'attesissima espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo, ma pare che il passaggio da Battle.net a Steam sia molto vicino.

Un divertente filmato, appena pubblicato su YouTube sul canale ufficiale del gioco, ci annuncia infatti che il procedimento che permetterà ai Guardiani di "traslocare" inizierà il prossimo 20 agosto 2019. Non è chiaro se in tale data si possa già abbandonare il client Blizzard in favore di quello Valve o si possa semplicemente accedere ad una sorta di lista che trasferirà tutti i propri acquisti e progressi a partire dall'uscita di Shadowkeep il prossimo 1 ottobre 2019. È molto probabile che si tratti semplicemente della possibilità di collegare il proprio account Steam a quello Bungie.net, così da semplificare il passaggio a ridosso dell'uscita.

Ottime notizie anche per i giocatori che non vedono l'ora di cambiare piattaforma, visto che dal prossimo 21 agosto 2019 il cross-save sarà attivo e potrete quindi decidere di condividere uno specifico profilo con tutti gli account associati, così da accedere alle vostre armi e ai vostri progressi a prescindere dalla piattaforma utilizzata.

Nel caso voleste poi scoprire di più sulla prossima espansione e sulle armature 2.0, sappiate che il 14 agosto ci sarà una diretta su Twitch nella quale verrà spiegato nel dettaglio il nuovo sistema di personalizzazione dell'equipaggiamento.

Non mancano poi alcune novità per il Solstizio degli Eroi, che vedrà arrivare un piccolo cambiamento in seguito a numerose lamentele. L'obiettivo che richiede l'eliminazione di 100 mini boss nella Zona Aerea Europea è stato semplificato e, dalla prossima settimana, ne richiederà solo 50. L'eliminazione del boss finale varrà 5 punti, così da spingere gli utenti a restare in partita fino al termine dell'attività.

Vi ricordiamo che in concomitanza con l'uscita di Ombre dal Profondo, il prossimo ottobre farà il proprio debutto anche Destiny New Light, versione free to play del gioco che includerà tutti i contenuti del primo anno.

Sapevate che le quest della Vetta e del Wendigo verranno semplificate a breve?