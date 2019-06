Destiny 2: il cross-save tra PC, PS4 e Xbox One sarà annunciato domani?

Sappiamo già che nella giornata di domani Bungie annuncerà finalmente la nuova stagione di Destiny 2, prevista al lancio nel periodo autunnale di quest'anno, quando il looter-shooter Sci-Fi entrerà definitivamente nell'Anno 3.

Sembra però che la storica casa di sviluppo abbia in serbo delle ulteriori sorprese per la sua fanbase. Stando a quanto riportato dal leaker Ginsor - solitamente una fonte affidabile quando l'argomento trattato è Destiny 2 -, la software house approfitterà dell'occasione offerta dal reveal della "Season of the Undying" per annunciare l'introduzione del cross-save fra le piattaforme di riferimento del suo sparatutto MMO. Ciò vuol dire che i file di salvataggio che avete in Destiny 2 potranno essere trasferiti di piattaforma in piattaforma, che si parli di PC, PlayStation 4 o Xbox One.

Una notizia del genere - ne siamo certi - farebbe la gioia di moltissimi giocatori, e darebbe un'ulteriore prova di come le barriere tra le diverse piattaforme di gioco si stiano pian piano assottigliendo. Un eventuale annuncio di Bungie andrebbe ad affiancarsi alla già ottima conferma che in Call of Duty Modern Warfare sarà possibile giocare in cross-play tra PC e console.

Vi ricordiamo che Bungie svelerà la nuova Stagione di Destiny 2 domani 6 giugno alle ore 18:00 italiane tramite il canale Twitch ufficiale del titolo.