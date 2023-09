Destiny 2 La Fine di Crota: parte l'incursione rivisitata del Principe dell'Alveare

Con l'ingresso di Destiny 2 nella Stagione del Profondo, Bungie amplia ulteriormente il già enorme perimetro ludico e contenutistico dell'FPS sci-fi lanciando ufficialmente La Fine di Crota, l'incursione rivisitata di Destiny che vedrà i Guardiani affrontare nuovamente il Principe dell'Alveare.

La sussidiaria dei PlayStation Studios si rivolge così a tutti i difensori dell'Ultima Città della Terra a recarsi sulla Luna per confrontarsi con gli abomini al seguito del figlio del Re dei Corrotti, una battaglia senza esclusione di colpi che si consumerà all'ombra delle arcologie aliene che imperlano la Bocca dell'Inferno.

La partenza della nuova versione de La Fine di Crota viene celebrata da Bungie con una maratona Twitch Rivals per il primato mondiale: i drop di Twitch saranno attivi e garantiranno un Emblema esclusivo agli spettatori che seguiranno la diretta dell'incursione per almeno due ore.

La modalità Contesa sarà attiva per 48 ore: chi vorrà partecipare alle sfide per il primato mondiale dell'incursione rivisitata di Destiny dovrà raggiungere un livello di Potere pari o superiore a 1790. Il completamento della Contesa darà accesso alla Sfida del Navigatore e al Trionfo Scherma Superiore, con ulteriori attività da ultimare solo in modalità Sfida. I sei membri della squadra che completerà per prima l'incursione riceveranno la speciale cintura del primato mondiale.

Per celebrare le gesta dei Guardiani più impavidi, i giocatori che riusciranno ad avere la meglio ne La fine di Crota in modalità Contesa e ad acquisire l'impresa Fossa senza fondo dal mercante dell'incursione entro le prime 48 ore otterranno automaticamente il completamento dell'impresa stessa, ricevendo da subito tutte le ricompense correlate, ivi compreso il fucile automatico esotico Necroabisso.

Prima di lasciarvi in compagnia del video che festeggia il ritorno di Crota e della sua originaria Incursione, vi ricordiamo che su queste pagine trovate tutte le novità di Destiny 2 La Forma Ultima, la prossima espansione di Destiny 2 che sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2024 su PC, PlayStation e Xbox.