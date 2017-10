Destiny 2: il datamining sulla versione PC svela i contenuti dei prossimi DLC?

Alcuni utenti di Reddit hanno "scavato" nel codice sorgente della versione PC di, scoprendo alcune linee di testo con dialoghi non utilizzati nel gioco e per questo legati probabilmente ai prossimi contenuti aggiuntivi.

Nello specifico, le stringhe in questione contengono riferimenti al primo DLC del gioco ambientato su Mercurio (in arrivo a dicembre), riferimenti alla zona del Fario e allo Stregone Osiride. Inoltre, si parla di Shiro (personaggio già apparso ne I Signori del Ferro) e sono presenti dialoghi legati a Venere, Reef, Fobos, Cosmodromo e alle Prigione degli Anziani, location e missioni secondarie già apparse nel primo capitolo. Scoperti anche riferimenti a due zone inedite: The Myriad e Ganimede.

Al momento Bungie non si è sbilanciata riguardo i contenuti dei DLC di Destiny 2, il primo contenuto aggiuntivo uscirà a dicembre, maggiori dettagli sono attesi nelle prossime settimane.