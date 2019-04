Destiny 2: depotenziamento per i cannoni Ululato alla Luna e Per Non Dimenticare

Nell'ultimo Settimanale di casa Bungie, gli sviluppatori hanno anticipato l'arrivo di alcune importanti modifiche ai cannoni portatili Ululato alla Luna e Per Non Dimenticare, che verranno applicate in concomitanza con l'inizio della Stagione della Ricchezza fissato per il mese di giugno.

Ottenere queste due armi non è affatto semplice, dal momento che è necessario completare due lunghe quest all'interno della modalità Competitiva del Crogiolo. Coloro che sono riusciti a farcela, tuttavia, sono stati ricompensati con due cannoni molto potenti... forse anche troppo. In breve tempo sono entrati nel META divenendone quasi padroni, al punto che gli sviluppatori hanno deciso di intervenire.

Per prima cosa, modificheranno il perk Ululato magnifico, comune ad entrambe e giudicato troppo efficace. Allo stato attuale, fornisce un bonus di danni (sia critici che al corpo) per breve tempo quando vengono inflitti due colpi di precisione in rapida successione. In futuro, il bonus verrà riservato solamente ai danni inferti al corpo degli avversari - i critici non verranno più incrementati. Inoltre, il rateo di fuoco di entrambe le armi verrà diminuito da 180 colpi al minuto a 150 colpi al minuto, pur conservando un rinculo prevedibile. Il danno sei singoli colpi verrà incrementato di conseguenza.

Cosa ne pensate di queste modifiche? Ne approfittiamo per segnalare che recentemente due sviluppatori hanno lasciato Bungie. Stiamo parlando del narrative lead Jill Scharr, che ha lavorato all'espansione I Rinnegati, e Joe Blackburn, che guidava la progettazione dei Raid.