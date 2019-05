Destiny 2: ecco tutti i dettagli sul Calice della Ricchezza, oggetto chiave della stagione

A pochissimi giorni dal lancio della Stagione della Ricchezza di Destiny 2, il team di sviluppo si è finalmente sbottonato su alcune delle nuove meccaniche in arrivo nel Settimanale di Casa Bungie.

Una delle principali novità di questa ultima stagione dell'Anno 2 è il Calice della Ricchezza, un oggetto chiave che potremo sbloccare completando una breve quest e che potrà essere aperto in qualsiasi momento nell'inventario. Selezionando l'oggetto potremo accedere ad una schermata con diversi slot, all'interno dei quali i Guardiani dovranno inserire le Rune recuperate in svariati modi. Ogni combinazione di Rune vi garantirà una specifica arma e, stando alle parole degli sviluppatori, anche determinati perk. Potrete quindi crearvi l'arma che più vi aggrada semplicemente conoscendo la sua combinazione. Nel lungo post viene fatto l'esempio del fucile da cecchino chiamato Beloved, che si può ottenere abbinando alla Rune of Jubilation una runa rossa e una viola.

Per ottenere le Rune bisogna portare a termine le taglie settimanali, utilizzare un consumabile che ve ne farà sbloccare una all'intero team alla fine di un Assalto oppure aprire la cassa settimanale in quella che dovrebbe essere la nuova area di pattuglia, Nessus Barge. Acquisire l'arma sarà semplice e basterà inserire le Rune nel Calice e fiondarsi nella nuova modalità Managerie, che vi ricompenserà con l'arma al suo completamento.

Le novità però non finiscono qui e, oltre a tre nuove armi legate alle fazioni (avanguardia, crogiolo e azzardo), l'aggiornamento in arrivo martedì apporterà numerose modifiche ad armi specifiche e ad intere categorie di bocche da fuoco. I fucili a fusione lineari saranno ad esempio più efficaci nel PvE, mentre le spade sono state modificate per spingere i giocatori a combinare sia attacchi leggeri che attacchi pesanti. Anche Sturm, l'arma da abbinare a Drang, è stata potenziata e sta per ricevere una nuova skin.

Prima di lasciarvi al Settimanale di Casa Bungie per leggere ogni singola modifica in arrivo sul gioco, vi ricordiamo che la prossima settimana ci sarà un evento in streaming dove verranno svelati i primi dettagli sull'Anno 3 di Destiny 2. Avete già dato un'occhiata all'immagine con tutti i contenuti gratuiti e a pagamento in arrivo con la Stagione della Ricchezza di Destiny 2?