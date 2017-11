Destiny 2: a dicembre cambierà l'orario del reset settimanale

ha annunciato che con l'arrivo decambierà l'orario del reset settimanale, che da dicembre si terrà alle 18:00 e non più alle 10:00 del mattino, come accade invece attualmente.

Una scelta necessario per evitare i problemi riscontrati nel precedente capitolo, dove l'orario del reset non sempre coincideva con l'arrivo di nuovi contenuti. Da dicembre, invece, la pubblicazione di contenuti, l'avvio degli eventi (come le Prove dei Nove o lo Stendardo di Ferro) e il reset avverranno alla stessa ora, così da non creare problemi alla community.

Ricordiamo che La Maledizione di Osiride, primo DLC di Destiny 2, sarà disponibile dal 5 dicembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.