Destiny 2: Digital Foundry mette a confronto le prestazioni su PS5 e Xbox Series X

Il team di Digital Foundry continua l'esplorazione delle potenzialità offerte dalla nuova generazione di console. Nel nuovo video i tecnici britannici hanno messo a nudo le prestazioni di Destiny 2 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Bungie è infatti approdata sulle console next-gen con un primo aggiornamento che permette al famoso sparatutto online di sfruttare la potenza aggiuntiva delle nuove macchine con un framerate a 60 fps che supera il limite dei 30 fps visto su PlayStation 4 e Xbox One. La nuova generazione di Destiny 2 offre infatti una risoluzione nativa in 4K stabile su PS5 e Xbox Series X, senza l'ausilio di tecniche di upscaling, sacrificando all'occorrenza un po' di framerate che tuttavia rimane saldo attorno ai 60 fps. Tra le migliorie va segnalata una maggiore profondità di campo (facilitata anche dal dettaglio portato dalla risoluzione) e ovviamente caricamenti molto più rapidi, che si attestano sui 27 secondi per PS5 e sui 28 per Xbox Series X. Da segnalare ovviamente la modalità a 120 fps che su entrambe le console porta la risoluzione a 1440p dinamici. Infine una menzione per Xbox Series S che seppure a discapito della risoluzione, riesce a sostenere senza intoppi i 60 fps.

Insomma, Destiny 2 trae un buon vantaggio dai nuovi hardware, senza però cambiare significativamente la qualità grafica generale. Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che potete trovare il nostro speciale sulle prestazioni next-gen di Destiny 2 sulle pagine di Everyeye.