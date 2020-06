Destiny 2, distruzione dell'Onnipotente: Bungie pubblica un time-lapse dell'evento

Come ormai ben saprete, lo scorso sabato sera si è tenuto sulla Torre di Destiny 2: Ombre dal Profondo il primo evento in diretta in pieno stile Fortnite Battaglia Reale, durante il quale i Guardiani hanno potuto assistere alla distruzione da parte di Rasputin dell'Onnipotente e al conseguente salvataggio del pianeta Terra.

Per permettere di rivedere tutto l'evento a chi non era presente quel giorno o a chi ha semplicemente voglia di assistere nuovamente all'esplosione dell'enorme struttura grazie ad uno sciame di missili sparato dalla Mente Bellica, Bungie ha pubblicato uno splendido time-lapse (ovvero un video velocizzato) che consente di ripercorrere i circa 90 minuti dell'evento in una manciata di secondi. Vi ricordiamo che non è ancora stato svelato con precisione quale sia il luogo d'impatto dei resti dell'Onnipotente ed è probabile che l'argomento verrà affrontato il prossimo martedì con l'inizio della nuova stagione, intitolata Stagione degli Arrivi. Per quello che riguarda invece il reveal del DLC dell'Anno 4 di Destiny 2, non dobbiamo far altro che attendere le ore 18:00 di martedì 9 giugno, ora in cui si terrà una diretta dedicata alla prossima grande espansione.

Avete già riscattato l'emblema gratis Ali del Serafino in Destiny 2? Questo oggetto commemorativo dell'evento sparirà con l'arrivo della prossima stagione e fareste bene a recuperarlo il prima possibile.