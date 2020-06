Destiny 2, DLC dell'Anno 4: seguite il reveal in nostra compagnia su Twitch

Mancano ormai solo poche ore all'evento durante il quale scopriremo la prossima minaccia che i Guardiani dovranno affrontare nell'Anno 4 di Destiny 2. Se siete curiosi di scoprire di più sulla prossima grossa espansione dello sparatutto Bungie, sappiate che commenteremo in diretta l'evento d'annuncio.

A partire dalle ore 17:30, Francesco Fossetti e GiornoGaming saranno online sul canale Twitch di Everyeye per commentare in diretta l'evento durante il quale scopriremo finalmente tutti i dettagli sui contenuti in arrivo il prossimo settembre e, probabilmente, anche sulla Stagione degli Arrivi che farà il proprio debutto al reset settimanale di domani. Al momento sappiamo solo che la location principale del DLC dell'Anno 4 sarà il pianeta ghiacciato Europa, sul quale dovrebbero presto arrivare Eris Morn e il Ramingo. Secondo alcuni rumor, tra gli NPC dell'espansione ci saranno anche l'Imperatore Calus e l'Ignota Exo, ovvero l'essere robotico che potrebbe essere la sorella di Ana Bray.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi ricordiamo che Bungie ha pubblicato un time-lapse del primo evento live di Destiny 2, quello durante il quale la Mente Bellica Rasputin ha distrutto con una raffica di missili l'Onnipotente, salvando la Terra un'altra volta.