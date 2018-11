Destiny 2: il DLC Armeria Nera è ottenibile solo tramite l'acquisto del Pass Annuale

Bungie ha recentemente confermato il calendario di uscita previsto per i prossimi ampliamenti del mondo di gioco di Destiny 2.

E' infatti noto che la nuova Stagione della Forgia sarà attiva a partire dal prossimo martedì 27 novembre. Diversamente, il nuovo contenuto aggiuntivo Armeria Nera sarà invece disponibile solamente a partire da martedì 4 dicembre. Tuttavia, in relazione al nuovo DLC, vi segnaliamo una specifica importante: non sarà possibile acquistarlo separatamente. Per accedere ad Armeria Nera, sarà infatti necessario possedere, oltre che l'espansione I rinnegati, anche il Pass Annuale.

A confermare questa scelta è la stessa Bungie, tramite il proprio Account Twitter ufficiale. Interrogata in merito a questa possibilità da un utente, la Software House ha infatti confermato tramite un cinguettio, visionabile come di consueto in calce a questa news, che il DLC Armeria Nera è indissolubilmente legato all'acquisto dell'intero Pass Annuale. Quest'ultimo, come molti ricorderanno, oltre che ad Armeria Nera, garantirà l'accesso a due ulteriori contenuti aggiuntivi: Joker's Wild, atteso per la Primavera 2019, e Penumbra, previsto per l'estate del prossimo anno. L'insieme degli aggiornamenti proposti dal Pass non includerà nuovi Pianeti, ma amplierà invece le aree esplorabili di quelli già presenti in Destiny 2.



Cosa ne pensate di questa scelta? Speravate di acquistare i diversi contenuti aggiuntivi singolarmente o invece preferite la soluzione unica del Pass Annuale?