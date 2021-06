Destiny 2 tra DLC e nuovi progetti: Bungie è alla ricerca di uno 'Storico della serie'

Con i profondi mutamenti a cui è andato incontro il progetto di Destiny 2 dalle sue origini ad oggi, le alte sfere di Bungie provano a fare ordine tra le infinite ramificazioni della trama annunciando l'apertura di una nuova posizione lavorativa per uno Storico di Destiny.

L'insolita figura professionale ricercata dalla software house statunitense dovrà interagire con i team di sviluppo interni alla compagnia per mettere a loro disposizione la propria conoscenza degli eventi della serie.

Lo Storico di Destiny scelto da Bungie tra i (supponiamo) tanti appassionati che sottoporranno la propria candidatura per ricoprire questo prestigioso incarico dovrà "catalogare la narrativa dell'universo di Destiny e le regole che sovrintendono alla costruzione del suo mondo. Come Storico, faciliterai il processo creativo con una conoscenza enciclopedica dell'IP e svilupperai riferimenti narrativi che saranno sfruttati da tutti gli autori di Destiny, in collaborazione con i team della leadership creativa".

Il ruolo che Bungie affiderà allo Storico di Destiny, di conseguenza, sarà di fondamentale importanza, sia per lo sviluppo delle future espansioni di Destiny 2 che, presumibilmente, per tutti i progetti crossmediali legati a questa iconica serie sci-fi. Ci riferiamo ad esempio al DLC Witch Queen di Destiny 2 o all'action game multiplayer di Bungie citato in un recente annuncio di lavoro.