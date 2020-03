Destiny 2, documentario in stile National Geographic? Ci pensa un fan!

Con il suo immaginario, Destiny 2 ha conquistato i cuori di molti videogiocatori, che hanno dato forma e sostanza ad una community vasta ed estremamente attiva.

Tra i fan rimasti conquistati dalla creatura virtuale di casa Bungie possiamo sicuramente annoverare un utente attivo su YouTube come "Kimber Prime". Quest'ultimo ha infatti realizzato un vero e proprio documentario in stile National Geographic, interamente dedicato alla fauna che abita gli orizzonti sci-fi di Destiny 2 ed intitolato "Creatures of Destiny: A Nature Documentary". Un'iniziativa sicuramente peculiare, ma che si è rapidamente conquistata l'attenzione della community grazie alla cura nella realizzazione ed all'originalità dell'idea.

Se volete scoprire ogni segreto relativo alla vita delle creature naturali che sfruttano le distese e i pianeti di Destiny 2 come proprio habitat naturale, potete dunque dedicarvi alla visione di questo documentario. Come sempre, trovate il video disponibile direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare? Sospettavate ci fosse una vita animale così intensa all'interno del gioco?



Per chi desidera approfondire la conoscenza del mondo di Destiny 2, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye, sono disponibili diversi speciali dedicati all'opera di Bungie, in cui Lorenzo Domenis approfondisce diversi aspetti della lore del titolo, tra cui la storia dei Vex o di Oryx e l'Alveare Lunare.