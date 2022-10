Destiny 2: dolcetto o Engramma? Torna la Festa delle Anime Perdute con Settori Infestati

Come ogni anno, anche stavolta i Guardiani della Torre di Destiny 2 si preparano a partecipare alle sfide a tema Halloween dando ufficialmente inizio alla Festa delle Anime Perdute, l'evento ingame a tinte oscure che porta in dote tante missioni speciali da completare esplorando i Settori Infestati.

L'evento gratuito della Festa delle Anime Perdute è già attivo e lo sarà fino all'8 novembre. Come da tradizione, nel corso di questa fase i giocatori saranno chiamati a indossare delle maschere spaventose e raccogliere dolcetti partecipando alle attività più variegate, dalle sfide multiplayer alle scorribande free roaming nelle destinazioni più calde del Sistema Solare.

Tra le novità di quest'anno ci sarà Macabrot, un fucile di precisione leggendario che s'accompagnerà a una serie di decori per armatura a tema roboto ed elementi cosmetici a tinte horror. La nuova Carta Evento della Festa delle Anime Perdute offre perciò delle sfide con ricompense gratuite e premium per tutti i giocatori: il completamento delle attività più avanzate garantisce l'accesso a nuove emote, a un'ipernave, a un involucro di Spettro esotico e ad altro ancora.

Per tutta la durata della nuova Festa delle Anime Perdute sarà inoltre possibile affrontare dei mostruosi Cabal nel Settore Infestato della Zona Morta Europea, anche qui con playlist di attività da completare per affrontare i senzatesta e ricevere ulteriori ricompense. Prima di lasciarvi al video della nuova festa a tema Halloween di Destiny 2, vi ricordiamo che Bungie ha da poco confermato delle importanti modifiche all'economia e ai Materiali di Destiny 2 con L'Eclissi, l'espansione 'nettuniana' in arrivo il 28 febbraio 2023 su PC, PlayStation e Xbox.