Destiny 2, dolcezzo o scherzetto? Torna la Festa delle Anime Perdute

Il programma stilato da Bungie per la Stagione dei Perduti di Destiny 2 prosegue con l'immancabile evento di Halloween: ecco tutti i dettagli sulla nuova Festa delle Anime Perdute.

Per quest'anno, la tradizionale iniziativa promossa dai gestori della Torre dell'Ultima Città della Terra terrà impegnati i Guardiani in una serie di attività gratuite che si protrarranno fino al 2 novembre, con numerosi bonus e delle ricompense a tema da sbloccare partecipando alle sfide.

Per tutta la durata della nuova Festa delle Anime Perdute sarà quindi possibile scoprire tre nuove Storie all'interno di altrettanti Settori Infestati: i bui recessi della Luna si popoleranno di creature senza testa, un Guardiano maledetto verrà rincorso per l'eternità su Nessus e una terrificante mutazione tra un Exo e una Mente Vex dilanierà chiunque oserà avvicinarvisi.

I partecipanti alla Festa delle Anime Perdute potranno sbloccare il nuovo fucile a impulsi leggendario Verde Giurassico, un astore esotico a tema e una pletora di ricompense, ivi compreso l'emblema Tonfo nella Notte per chi avrà il coraggio di aggirarsi nei Settori Infestati. In calce e in cima alla notizia trovate il video e le immagini di presentazione della nuova Festa delle Anime Perdute di Destiny 2.