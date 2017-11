Destiny 2: doppi XP nel weekend, annunciato il nuovo Stendardo di Ferro

Da oggi e per tutto il fine settimana,lancia ilsu: tutti i giocatori riceveranno una doppia dose di punti esperienza giocando in una qualsiasi attività con il proprio Clan.

Per quanto riguarda gli avventurieri solitari, Bungie fa sapere che nuovi Weekend Double XP arriveranno nelle prossime settimane, al momento i doppi punti esperienza sono riservati solamente ai Clan.

Lo studio ha inoltre annunciato il ritorno dello Stendardo di Ferro, il primo in assoluto su PC. Dal 21 al 28 novembre lo Stendardo sarà attivo in modalità Scontro, si tratta dell'ultima occasione per ottenere l'Emblema Sfumature di Radegast. Nelle prossime settimane gli sviluppatori riveleranno anche nuovi dettagli per quanto riguarda la seconda stagione di Destiny 2.