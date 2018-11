Destiny 2: dove si trova e cosa vende Xur nel weekend del 23 novembre?

In piena frenesia da Black Friday, quel volpone di Xur protende i suoi tentacoli facciali verso il nostro portafogli digitale per privarci dei nostri preziosi Frammenti Leggendari per la nuova tornata di offerte del suo negozio di Destiny 2, con sconti e promozioni che farebbero invidia a Cuordipietra Famedoro.

Per questa settimana, il nostro mercante di Esotiche più affezionato ha scelto di piazzare la sua bancarella virtuale nella Zona Morta Europea, tra i boschi infestati di Caduti e le grotte pullulanti di alieni dell'area più settentrionale della Baia Tortuosa.

Armamentarium | Corazza Torace per Titani | 23 frammenti leggendari

Corona del Guscio Larvale | Casco per Cacciatori | 23 frammenti leggendari

Bracciali di Karnstein | Guanti Lunghi per Stregoni | 23 frammenti leggendari

SUROS Regimen | Fucile Automatico Esotico | 29 frammenti leggendari

La conclusione delle ultime offerte di Xur, pianificata per martedì 27 novembre alle ore 19:00 con il reset settimanale delle attività di Destiny 2, coinciderà con l'apertura ufficiale della Stagione della Forgia.

La quinta stagione de I Rinnegati porterà in dote diverse sfide, modalità a tempo, Imprese e missioni inedite da portare a termine per ottenere tre armi speciali, ossia il fucile a fusione Loaded Question, il fucile d'assalto Breackneck e il lanciagranate Mountaintop.