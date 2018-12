Destiny 2: dove si trova e cosa vende Xur nel weekend dell'8 dicembre

Dal volto tentacolato di Xur non traspare nessuna emozione, nonostante l'inizio della Stagione della Forgia di Destiny 2 e il lancio delle attività legate all'espansione Armeria Nera dell'Annual Pass.

Senza battere ciglio, il nostro mercante di Esotiche più affezionato torna così ad aprire il suo negozio per offirci una nuova infornata di oggetti speciali che saranno in vendita fino alle ore 18:00 di martedì 11 dicembre.

Da qui al prossimo reset settimanale delle attività, la clientela interessata alla mercanzia di Xur troverà la sua bancarella itinerante in uno degli anfratti più nascosti della Torre, in una nicchia ricavata nel garage dei motori in disuso e dei macchinari malfunzionanti dell'Hangar dell'Ultima Città.

Spata D'Ofide | Guanti Lunghi per Cacciatori | 23 frammenti leggendari

Suros Regimen | Fucile Automatico Esotico | 29 frammenti leggendari

Corona delle Tempeste | Casco per Stregoni | 23 frammenti leggendari

Barriera a Reazione ACD/0 | Guanti Lunghi per Titani | 23 frammenti leggendari

I Guardiani più ricchi stiano attenti al proprio portafogli digitale, poiché Xur non si farà scrupoli nel cercare di dilapidare il vostro patrimonio con le "offerte" legate agli Engrammi Predestinati (ciascuno proposto alla modica cifra di 97 frammenti leggendari) e ai Cinque di Spade, gli oggetti consumabili che rendono ancora più impegnativi gli assalti Cala la Notte di Destiny 2 per garantirci una maggiore probabilità di acquisizione di Engrammi di livello elevato.