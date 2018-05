Destiny 2 è l'early unlock dell'Humble Monthly di giugno

Destiny 2, il secondo capitolo del celebre sparatutto MMO sviluppato da Bungie, è l'early unlock dell'Humbly Monthly di giugno. In attesa di conoscere i restanti titoli che faranno parte del bundle, potrete dunque scaricare ed iniziare a giocare a Destiny 2 in versione PC.

Se interessati all'acquisto, Humble Bundle permette di abbonarsi al servizio Monthly versando 12 dollari (quindi, circa 10 euro) ed ottenere così accesso ad un pacchetto di giochi ad un prezzo piuttosto conveniente. L'early unlock, che per il mese di giugno risponde al nome di Destiny 2, vi consente di iniziare subito a giocare aspettando gli altri titoli che saranno annunciati e rilasciati successivamente. Se interessati a procedere all'acquisto, vi rimandiamo a questo link.

Destiny 2 è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Approfitterete dell'offerta per scaricare lo sparatutto di Bungie? Oltre ad aver svelato tutti i dettagli dell'imminente patch 1.2.0 del gioco, Activision ha recentemente parlato dell'espansione autunnale che, secondo il publisher, sarà in grado di modificare radicalmente il modo di giocare degli utenti: "Una modalità incredibilmente coinvolgente oltre ad un nuovo stile di gioco per gli sparatutto in prima persona", sono state le parole di Coddy Johnson, COO di Activision. A questo indirizzo potete infine dare uno sguardo alle due nuove mappe del Crogiolo in arrivo con l'espansione "La Mente Bellica".