Destiny 2: ecco dove si è cacciato Xur nel weekend del 30 novembre

Incurante dei profondi cambiamenti in atto nell'universo sci-fi di Destiny 2 con l'apertura della Stagione della Forgia e il lancio ormai imminente dell'espansione Armeria Nera, quel simpaticone di Xur si aggrappa alle proprie abitudini (e ai nostri Frammenti Leggendari) con la nuova tornata di offerte del suo negozio.

Nella finestra temporale che va dal 30 novembre al prossimo reset delle attività settimanali previsto per le ore 19:00 di martedì 4 dicembre, il nostro mercante di Esotiche preferito ci accoglierà a braccia aperte, assieme a un esercito di Vex assetato di sangue di Guardiani, nel bazar itinerante collocato sulla punta settentrionale della Tomba dello Scrutatore di Nessus.

Armamentarium | Corazza Torace per Titani | 23 frammenti leggendari

Artigli di Ahamkara | Guanti Lunghi per Cacciatori | 23 frammenti leggendari

Bracciali di Karnstein | Guanti Lunghi per Stregoni | 23 frammenti leggendari

Amante del Rischio | Mitraglietta Esotica | 29 frammenti leggendari

Come spesso avviene al lancio delle espansioni più importanti e in concomitanza con l'apertura di una nuova stagione, l'offerta di Xur non si discosterà molto da quella della settimana scorsa.

Le uniche eccezioni saranno rappresentate dagli Artigli di Ahamkara, dalla mitraglietta esotica Amante del Rischio e, soprattutto, dal ritorno degli Engrammi Predestinati, i mitici engrammi che, per la modica cifra di 97 Frammenti Leggendari, ci permettono di sbloccare un'arma o un'armatura Esotica di Destiny 2 non ancora acquisita dal proprio alter-ego digitale.

Un'occasione perfetta per prepararsi a dovere all'arrivo della Stagione della Forgia e al lancio dell'Armeria Nera, entrambi previsti per il 4 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.