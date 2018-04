Destiny 2 La Mente Bellica: ecco il filmato introduttivo della seconda espansione

Mentre vi scriviamo, Bungie sta svelando le prime informazioni su La Mente Bellica, la seconda e attesa espansione di Destiny 2. Per l'occasione, ha mostrato il filmato introduttivo.

Durante il reveal, è stato proiettato il filmato cinematografico che introduce i giocatori ai fatti che verranno narrati nell'espansione, ambientata sulle calotte polari del pianeta Marte, che si stanno sciogliendo. Protagonista del video è Ana Bray, che mentre cerca informazioni sul suo passato si imbatte in un edificio della grande corporazione Clovis Bray: la sua tecnologia ha reso possibile la colonizzazione del Sistema Solare durante l'Età dell'Oro. Dai presenti è stata accomunata alla Weyland-Yutani, che i fan del franchise Alien conoscono bene.

Potete guardare l'introduzione nel player che trovate in apertura di notizia. L'Espansione II: La Mente Bellica verrà pubblicata il prossimo 8 maggio. Vi ricordiamo che Destiny 2 è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC via Battle.net.