Destiny 2: ecco gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 15 dicembre

Puntuale come lo scudo energetico di un cecchino Vex colpito da un Guardiano, il venditore meno imprevedibile dell'universo sci-fi di Destiny 2 ritorna in servizio per dare modo agli utenti dello sparatutto free roaming di Bungie di aggiornare la propria collezione di armi e armature Esotiche.

Nella settimana dell'Aurora, l'imprenditore più tentacolato del Sistema Solare ha deciso di godersi la vista di Giove da un angolo di Afflizione del Gigante sul satellite Io e vi si stabilirà fino al prossimo reset delle attività settimanali di Destiny 2, fissato per martedì 18 dicembre alle ore 18:00.

Cuore del Sacro Fuoco | Corazza Torace per Titani | 23 frammenti leggendari

Artigli dell'Ahamkara | Guanti Lunghi per Stregoni | 23 frammenti leggendari

Bighe di Orfeo | Armatura Gambe per Cacciatori | 23 frammenti leggendari

Affari Sporchi | Fucile Automatico Esotico | 29 frammenti leggendari

Sempre nel negozio di Xur è poi possibile reperire i Cinque di Spade con i modificatori degli assalti Cala la Notte e gli Engrammi Predestinati per avere la certezza (sborsando 97 frammenti leggendari) di acquisire un elemento di equipaggiamento esotico non ancora sbloccato dal proprio alter-ego.

Fino alla sera del 18 dicembre, inoltre, chi ha collezionato gli Strani Biscotti dedicati a Xur potrà recarsi su Io e consegnarli al simpaticone alieno per completare la relativa sfida dell'Aurora.