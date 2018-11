Destiny 2: ecco gli oggetti di Xur in vendita nel weekend del 16 novembre

Per un essere tenebroso come Xur, il Black Friday non è che un segno particolare della carta d'indentità. Non c'è da sorprendersi, quindi, se nemmeno la "febbre da venerdì nero" è riuscita a scalfire il cuore di pietra del nostro venditore preferito e a indurlo ad abbassare i prezzi degli oggetti del suo negozio.

Per questo fine settimana, e fino al reset delle attività dello sparatutto sci-fi di Bungie che dovrebbe avvenire alle ore 19:00 di martedì 20 novembre, quel simpaticone di Xur ha infatti deciso di prendere la tintarella (di metano) nei pressi della Piattaforma di Titano e mantenere inalterato il prezzo in Frammenti Leggendari dei suoi oggetti:



Anima Eonica | Guanti Lunghi per Stregoni | 23 frammenti leggendari



Elmo Indistruttibile | Casco Esotico per Titani| 23 frammenti leggendari



Radar Zuccone | Casco Esotico per Cacciatori | 23 frammenti leggendari



Cuore Gelido | Fucile Laser Esotico | 29 frammenti leggendari



L'aggiornamento dedicato alle armi e agli elementi di equipaggiamento Esotici di Xur per il periodo dal 16 al 20 novembre è però solo l'ultima delle novità che Bungie ha voluto riservarci.

Nel consueto appuntamento del venerdì mattina con gli utenti del portale ufficiale di Bungie, gli autori statunitensi hanno infatti annunciato il lancio dell'espansione Armeria Nera per il prossimo 4 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e fissato alla fine di novembre la pubblicazione dell'aggiornamento di Destiny 2: I Rinnegati che darà inizio alla Stagione della Forgia, con eventi, sfide a tempo e modalità inedite gravitanti attorno all'arrivo del Signore del Tuono.