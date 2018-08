Destiny 2: ecco la lista delle armi che cambieranno slot con la patch 2.0.0

Domani 28 agosto verrà pubblicata l'importante patch 2.0.0 di Destiny 2, che preparerà il titolo all'arrivo dell'espansione I Rinnegati fissato per il 4 settembre. I cambiamenti più importanti che verranno introdotti sono senza dubbio quelli relativi agli slot delle armi. Molte bocche da fuoco, infatti, cambieranno alloggiamento: ecco tutti i dettagli in merito.

Le seguenti armi distruttive dell'anno 1 verranno spostate nello slot delle cinetiche:

Dio Solitario

Baligant

Sciacallo Glaciale

Fucile da Campo di Hawthorne

Paradosso Perfetto

Veglia del Pastore

Neuroma Siliconato

Le seguenti armi distruttive esotiche dell'anno 1 rimarranno nello slot delle distruttive, come eccezione:

A.D.R.I.A.

Leggenda di Acrius

Cannone a trazione

Sussurro del Verme

Le seguenti armi distruttive dell'anno 1 verranno bloccate con l'elemento solare per l'anno 2:

IKELOS_SG_V1.0.1

IKELOS_SR_v1.0.1

Inoltre, tutte le altre armi distruttive ed energetiche dell'anno 1 vedranno bloccati i loro attributi elementali per l'anno 2, mentre le collezioni delle armi, armature esotiche e degli emblemi non saranno disponibili fino al 4 settembre, giorno in cui debutteranno le nuove collezioni con l'aggiornamento 2.0.0.1. Quest'ultimo, introdurrà anche il nuovo sistema delle mod. Per un riepilogo delle funzionalità in arrivo con le patch 2.0.0 e 2.0.0.1 vi consigliamo di consultare la Tabella di Marcia allegata in calce alla notizia.

Bungie, inoltre, invita i giocatori a recuperare tutte le armi presenti nel deposito dell'Amministratrice Kadi 55-30 prima dell'entrata in vigore delle modifiche agli slot, poiché potrebbero andare perdute.

Prima di lasciarvi, ricordiamo che l'espansione I Rinnegati verrà pubblicata il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC in tre differenti edizioni digitali: Standard, I Rinnegati con Pass Annuale e Digitale Deluxe. Tutti i possessori di Destiny 2 potranno testare in anteprima la nuova modalità Azzardo dalle 19:00 del 1 settembre alle 19:00 del 2 settembre.