Destiny 2 L'Eclissi: arriva il potere Telascura, tutti i dettagli sulle nuove sottoclassi

Dopo diversi rumor che ne hanno anticipato l'annuncio, Bungie ha rivelato ufficialmente Destiny 2 L'Eclissi, la nuova espansione del celebre FPS multiplayer online che concluderà la saga della Luce e dell'Oscurità il prossimo 23 febbraio 2023 su PC, Stadia e console PlayStation e Xbox.

Per l'occasione il team di sviluppo ha rivelato anche il nuovo potere dell'Oscurità Telascura (Strand in lingua inglese), che verrà introdotta al debutto della corposa espansione attesa per i primi mesi del prossimo anno, che si caratterizza sul fronte estetico da accecanti tonalità verdì.

Telascura agisce diversamente a seconda della Classe principale utilizzata: come segnalato sul sito ufficiale di Bungie, gli Stregoni vengono chiamati Architetti, in grado di alterare la telascura a proprio piacimento trasformandola in esseri senzienti sotto il proprio comando, mentre i Cacciatori diventano Valicatori, che possono manipolarla per creare dei lazzo e muoversi così molto più rapidamente attraverso gli scenari; infine, i Titani si trasformano in Prevaricatori che squarciano la telascura per ottenere dei pericolosi artigli che potenziano notevolmente la loro offensiva.

Telascura porta quindi nuovi, intriganti approcci al gameplay per ciascuna Classe principale, promettendo di dare una marcia in più alle battagli di L'Eclissi. Ricordiamo nel frattempo che sono già partiti i preordini per le edizioni di Destiny 2 L'Eclissi, che sarà disponibile in versione Standard, con Pass Annuale e in Collector's Edition.