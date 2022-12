Con Destiny 2 L'Eclissi arriverà un servizio ad abbonamento per l'FPS Bungie?

A distanza di qualche settimana dal debutto de L'Eclissi, la prossima grande espansione di Destiny 2, spuntano alcune indiscrezioni che suggeriscono l'introduzione di abbonamenti mensili per il looter shooter firmato Bungie.

Stando alle ultime scoperte dei dataminer, nel codice dello sparatutto sono state aggiunte di recente alcune stringhe che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. In queste linee di codice si parla infatti dell'imminente introduzione di un piano di abbonamento mensile che dovrebbe fare il proprio debutto in concomitanza con l'arrivo di Destiny 2 L'Eclissi. Esaminando le scoperte degli utenti, sembrerebbe che la volontà di Bungie sia quella di offrire ai giocatori un secondo metodo per accedere agli utenti: oltre alla possibilità di acquistare a prezzo pieno i DLC, gli utenti potranno decidere si abbonarsi per uno o più mesi al servizio per ottenere l'accesso a contenuti come la campagna, le incursioni e le segrete, senza contare la ricca serie di bonus offerti a chi decide di iscriversi. Nelle descrizioni trapelate online si parla di un astore esotico, di un catalizzatore e di accessori esotici, senza contare la distribuzione di pacchetti contenenti materiali nel corso di tutto l'Anno 6.

In attesa di scoprire se si tratti o meno di una feature realmente in arrivo tra qualche mese, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Destiny 2 L'Eclissi.