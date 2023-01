Destiny 2 L'Eclissi: un'arsenale da scoprire nel nuovo video gameplay

Di ritorno dalla città sci-fi di Neomuna di Destiny 2 L'Eclissi, Bungie ci riporta ancora una volta ai confini del Sistema Solare per mostrarci il grande arsenale da sbloccare acquisendo le favolose tecnologie dei Solcanuvole per fronteggiare la minaccia rappresentata dalla Legione Ombra.

La nuova espansione dello sparatutto fantascientifico di Bungie sarà foriera di sorprese per tutti i Guardiani che si recheranno su Nettuno per aiutare i Solcanuvole nella loro battaglia contro i Cabal. Una volta giunti a Neomuna, i difensori dell'Ultima Città della Terra potranno infatti sbloccare tantissime nuove armi e armature, grazie alle quali poter migliorare ulteriormente il proprio arsenale anche in funzione dell'ingresso di una nuova abilità, la Telascura.

Il potere inedito che verrà dato ai Guardiani gli permetterà di generare un rampino energetico per agganciare i nemici e raggiungere aree altrimenti inaccessibili, da qui l'importanza delle attività da svolgere per potenziare costantemente l'arsenale.

Prima di lasciarvi al nuovo video con scene di gameplay inedite, vi ricordiamo che il lancio di Destiny 2 L'Eclissi è atteso per il 28 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: per un ulteriore approfondimento sui contenuti della prossima fase ingame del kolossal FPS di Bungie, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su Destiny 2 L'Eclissi verso l'oscurità di Nettuno.