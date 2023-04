Destiny 2 L'Eclissi: Bungie ammette gli errori, modificherà difficoltà e drop esotici

Come ormai ben saprete, il lancio di Destiny 2 L'Eclissi non è stato perfetto e ad accompagnare le numerose migliorie apportate dall'aggiornamento abbiamo trovato anche alcune problematiche relative a difficoltà e bottino. Consapevoli degli errori, gli sviluppatori hanno pubblicato un post sul sito ufficiale per spiegare come tutto verrà risolto.

L'ultimo Settimanale di Casa Bungie ha illustrato le principali novità che caratterizzeranno la Stagione 21, in uscita tra poco più di un mese. La futura patch andrà a riequilibrare alcuni aspetti della difficoltà, depotenziando i nemici minori (quelli con l'indicatore della vita di colore rosso) nelle attività endgame come i Settori Perduti leggendari e i Cala la Notte. Già in queste settimane, invece, arriverà qualche ritocco per alcuni Campi di Battaglia, l'attività stagionale legata alla Regina degli Insonni che presenta missioni dal livello di sfida altalenante: Bungie promette alcune modifiche che dovrebbero semplificare quelle missioni considerate troppo difficili, così da bilanciare l'esperienza di gioco per chi vuole accumulare l'equipaggiamento stagionale. A proposito di armi, arriveranno alcune modifiche atte a limitare l'efficacia delle mitragliette con il telaio aggressivo e verranno invece potenziate altre bocche da fuoco, tra le quali troviamo anche i fucili d'assalto.

Anche le esotiche dovrebbero subire uno stravolgimento importante. Sebbene alcuni armamenti resteranno un'esclusiva dei Settori Perduti, Bungie vuole modificare pesantemente il funzionamento degli engrammi esotici, i quali potranno essere concentrati proprio come avviene in altre attività. Questo significa che i drop esotici non verranno immediatamente scoperti, ma si potrà conservare l'engramma per poi recarsi dal Maestro Rahool sulla Torre e, con qualche risorsa aggiuntiva, ottenere un drop specifico.

Passando agli Encomi, questi avranno un minore impatto nella scalata al più alto Grado Guardiano e verrà aggiunto un nuovo tipo di valutazione che riguarda l'aspetto estetico del personaggio, così da premiare chi scende in campo con l'outfit più gradevole. Non vi saranno invece modifiche al Livello Potere, che nella prossima stagione rimarrà invariato. Tale scelta non fa che rendere sempre più credibili i rumor riguardanti l'imminente rimozione del potere da Destiny 2, rivoluzione che potrebbe arrivare già nella Stagione 22, nel corso dell'estate.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Destiny 2 L'Eclissi.