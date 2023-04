Destiny 2 L'Eclissi: Bungie ha scoperto l'autore dei leak sulle prossime stagioni

Come avrete notato se siete soliti frequentare i social network come Reddit e Twitter, nel corso delle ultime settimane sono stati pubblicati leak abbastanza importanti che riguardano storia, contenuti e funzionalità delle prossime stagioni di Destiny 2 L'Eclissi. A distanza di qualche tempo dalla loro comparsa, Bungie ha scoperto l'autore.

In una dichiarazione ufficiale, il team di Seattle ha affermato di essere in possesso di prove inconfutabili che includono video, messaggi ed immagini con cui è stato possibile incastrare l'autore dei leak. L'azienda ha anche dichiarato di essere delusa dal comportamento di questa persona, dal momento che si tratta di uno dei content creator 'di fiducia' al quale è stato permesso di partecipare ad un evento riservato. Occorre precisare che Bungie non ha mai fatto pubblicamente il nome del leaker, ma la community ritiene possa trattarsi di Ekuegan.

Una situazione simile potrebbe avere un impatto anche sul futuro del gioco, visto che la fiducia nei confronti di streamer ed altri content creator è venuta a mancare da parte di Bungie e probabilmente in futuro non vi saranno altre iniziative del genere. Si tratta di una scelta drastica che potrebbe avere conseguenze, visto che il feedback degli esperti sui contenuti futuri potrebbe indirizzare gli sviluppatori e contribuire a migliorare gli aggiornamenti.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che i giocatori che useranno periferiche come il Cronus in Destiny 2 L'Eclissi verranno bannati. Vi invitiamo anche a dare un'occhiata alle modifiche che arriveranno per i drop esotici di Destiny 2 con la prossima stagione.